Samit Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu: ključni susreti i dogovori

Naslovi.ai pre 23 minuta
Lideri Rusije, Kine, Indije i drugih zemalja okupljeni u Tjenđinu na samitu ŠOS-a razgovarali o granicama, partnerstvima i globalnim odnosima.

Na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom gradu Tjenđinu, indijski premijer Narendra Modi i kineski predsednik Si Đinping postigli su sporazum o upravljanju granicama i obnovi direktnih letova između dve zemlje, naglašavajući partnerstvo umesto rivalstva. RTV N1 Info Euronews RTS

Kina je izrazila podršku pridruživanju Azerbejdžana ŠOS-u, dok su na marginama samita uspostavljena strateška partnerstva, uključujući i između Kine i Jermenije. Alo RTV NIN

Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u Tjenđin i učestvuje na samitu koji promoviše alternativni globalni poredak, gde je održao brojne bilateralne sastanke, uključujući i sa Si Đinpingom, sa kojim je razgovarao o rusko-američkim kontaktima. Danas Beta Večernje novosti Nova

Na samitu učestvuju i lideri Turske, Irana i drugih zemalja, a razgovori uključuju teme regionalne sigurnosti, trgovine i saradnje unutar ŠOS-a. Alo Radio sto plus NIN

