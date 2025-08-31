U kineskom Tjenđinu počeo samit Šangajske organizacije za saradnju: Prioritet "zbližavanje" Pekinga i Nju Delhija

U Tjenđinu, u Kini, danas je počeo samit Šangajske organizacije za saradnju kome prisustvuju predsednik Rusije Vladimir Putin, premijer Indije Narendra Modi i lideri još dvadesetak zemalja, a posebna pažnja svetske javnosti usmerena je na uočljivo otopljavanje odnosa dve najmnogoljudnije države sveta - Kine i Indije.

Ove godine samit će se uglavnom fokusirati na trgovinski rat američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nedavno uveo carinu od 50 odsto na indijsku robu, zbog toga što Nju Delhi nije odustao od kupovine ruske nafte. "Kako je Tramp toliko otuđio Modija da sada prisustvuje samitu sa autokratama Sijem i Putinom. Koliko prošle godine, Kina i Indija su ratovale jedna protiv druge", napisao je na društvenoj mreži Iks viši saradnik na Univerzitetu Stanford i bivši