Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli po pločniku kako bi pobegli" (foto, video)

Blic pre 8 minuta
Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli…

U Kursulinoj ulici na Vračaru, gde se tokom noći oko 2.40 časova dogodilo ubadanje nožem u kome je jedan mladić ubijen, a drugi teško povređen, i dalje su vidljivi tragovi krvi.

Kako saznaje reporterka "Blica", svađa je otpočela ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru, nakon čega je došlo do ubistva jednog od mladića (23). Prema saznanjima "Blica", cela ulica bila je blokirana do 7 časova jutros. Na asfaltu su i dalje vidljivi tragovi krvi, ali i na pojedinim automobilima za koje su se ranjeni očigledno oslanjali. "Oni su se vukli po pločniku kako bi uspeli da pobegnu", kaže za "Blic" jedan od očevidaca.
