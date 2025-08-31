Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli po pločniku kako bi pobegli" (foto, video)

U Kursulinoj ulici na Vračaru, gde se tokom noći oko 2.40 časova dogodilo ubadanje nožem u kome je jedan mladić ubijen, a drugi teško povređen, i dalje su vidljivi tragovi krvi.

Kako saznaje reporterka "Blica", svađa je otpočela ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru, nakon čega je došlo do ubistva jednog od mladića (23). Prema saznanjima "Blica", cela ulica bila je blokirana do 7 časova jutros. Na asfaltu su i dalje vidljivi tragovi krvi, ali i na pojedinim automobilima za koje su se ranjeni očigledno oslanjali. "Oni su se vukli po pločniku kako bi uspeli da pobegnu", kaže za "Blic" jedan od očevidaca. Kako je jutros rečeno iz