Hitna pomoć: U dve tuče trojica povređena nožem

Prošle noći su u Beogradu u dve tuče nožem povređena trojica mladića, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Dvojica od po 23 godine zadobili su ubodne rane u 2.30 na Vračaru, a jedan od 18 godina isečen je po glavi i rukama u tuči na Novom Begradu, petnestak minuta pre 6.00. Svi su prevezeni u Urgentni centar. Noćas se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda sa lakše povređenima. Hitna pomoć je intervenisala 97 puta, od toga 22 puta na javnom mestu. Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.