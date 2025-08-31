"Ugojila sam se 10 kilograma": Edita Aradinović pala u očaj i javno objavila sliku na kojoj se drži za glavu: "debela sam"

Blic pre 5 sati
"Ugojila sam se 10 kilograma": Edita Aradinović pala u očaj i javno objavila sliku na kojoj se drži za glavu: "debela sam"

Edita Aradinović mnogo vodi računa o svom izgledu, a sada je sa pratiocima putem Instagrama podelila nešto što ju je malo poremetilo.

Naime, ona se poslednjih dana malo opustila, zbog čega je vaga pokazala brojku koja se njoj nije svidela. Kako je Aradinovićeva navela, nabacila je 10 kilograma, a višak joj se najviše vidi u predelu stomaka. "Ugojila sam se skoro 10 kilograma i razmišljam da li sada ovako slobodno mogu da kažem debela i snimim neki spot i tverkujem u njemu. Doduše ugojila sam se u glavi i stomaku, ali nema veze, nada poslednja umire", napisala je Edita na svom Instagramu. Edita je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Edita u velikom problemu, oglasila se: Pevačica pala u očaj, drži se za glavu! "Nada poslednja umire"

Edita u velikom problemu, oglasila se: Pevačica pala u očaj, drži se za glavu! "Nada poslednja umire"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Edita Aradinović

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za nedelju, 31. Avgust Ribama prilika za flert, Jarcu sreća u pregovorima, Devici nervoza

Horoskop za nedelju, 31. Avgust Ribama prilika za flert, Jarcu sreća u pregovorima, Devici nervoza

Alo pre 0 minuta
(Foto) žena srpskog fudbalera vozi ćerku u kolicima od: 4.000 evra Podelila snimak koji topi srca: Evo kako braća zabavljaju…

(Foto) žena srpskog fudbalera vozi ćerku u kolicima od: 4.000 evra Podelila snimak koji topi srca: Evo kako braća zabavljaju sestru

Blic pre 4 sati
Debeli mačak pokušao da pobegne sa klinike za mršavljenje: 17 kilograma sala sprečilo ga je u nameri (video)

Debeli mačak pokušao da pobegne sa klinike za mršavljenje: 17 kilograma sala sprečilo ga je u nameri (video)

Kurir pre 4 sati
Edita u velikom problemu, oglasila se: Pevačica pala u očaj, drži se za glavu! "Nada poslednja umire"

Edita u velikom problemu, oglasila se: Pevačica pala u očaj, drži se za glavu! "Nada poslednja umire"

Telegraf pre 4 sati
(Foto) jovana Tomić Matora uhvaćena u krađi: Kamera sve zabeležila: "Pa ja ovo ne mogu"

(Foto) jovana Tomić Matora uhvaćena u krađi: Kamera sve zabeležila: "Pa ja ovo ne mogu"

Blic pre 6 sati