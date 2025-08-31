"Ugojila sam se 10 kilograma": Edita Aradinović pala u očaj i javno objavila sliku na kojoj se drži za glavu: "debela sam"

Edita Aradinović mnogo vodi računa o svom izgledu, a sada je sa pratiocima putem Instagrama podelila nešto što ju je malo poremetilo.

Naime, ona se poslednjih dana malo opustila, zbog čega je vaga pokazala brojku koja se njoj nije svidela. Kako je Aradinovićeva navela, nabacila je 10 kilograma, a višak joj se najviše vidi u predelu stomaka. "Ugojila sam se skoro 10 kilograma i razmišljam da li sada ovako slobodno mogu da kažem debela i snimim neki spot i tverkujem u njemu. Doduše ugojila sam se u glavi i stomaku, ali nema veze, nada poslednja umire", napisala je Edita na svom Instagramu. Edita je