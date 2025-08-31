Izrael gađao položaje Hezbolaha na jugu Libana

Izraelska vojska saopštila je da je danas pogodila lokacije gde se nalazi proiranski Hezbolah kod dvorca Bofor na jugu Libana pošto je primetila neku vojnu aktivnost.

Kako se navodi, gađana je vojna infrastruktura Hezbolaha, uključujući i podzemne instalacije, gde je identifikovana vojna aktivnost u zoni dvorca Bofor na jugu Libana. Najnoviji rat između Izraela i proiranskog Hezbolaha u Libanu okončan je primirjem 27. novembra prošle godine. Sporazum o primirju zaključen je uz američko posredovanje i predviđa da samo libanska vojska i mirovne snage UN (Unifil) ostanu na jugu Libana na granici sa Izraelom, isključujući prisustvo