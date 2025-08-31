Plakati na školama u Severnoj Mitrovici: „Hoću da učim“, „Ne damo Srbiju“, „Hoću normalan život“

Danas pre 30 minuta  |  KoSSev
Plakati na školama u Severnoj Mitrovici: „Hoću da učim“, „Ne damo Srbiju“, „Hoću normalan život“

U Severnoj Mitrovici jutros su osvanuli plakati u bojama srpske trobojke sa porukama „Hoćemo da učimo“; „Hoću mir!“; „Ne damo Srbiju!“; „Hoću normalan život“.

Ove poruke, o kojima je jutros prvo izvestila TV Most, pronašli smo izlepljene na Tehničkoj školi, kao i na garaži u blizini rektorata. Plakati su izlepljeni samo dan do početka školske godine, prenosi KoSSev. Prošle nedelje ispred nekoliko ulaza, pojedini mediji zabeležili su i ostavljene letke „OTPOR“, uz duži tekstom na poleđini istih o tome „kako je vreme za otpor“, gde se Srbi pozivaju da svuda postave srpske zastave. Politika SNS i Srpske liste tokom godina
