Od jutra gužve na Batrovcima Putnička vozila čekaju na prelaz dva sata, kamioni 60 minuta

Dnevnik pre 34 minuta
Od jutra gužve na Batrovcima Putnička vozila čekaju na prelaz dva sata, kamioni 60 minuta

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15 časova, putnička vozila zadržavaju se graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje dva sata, a teretna 60 minuta.

Na GP Gradini putnička vozila na ulazu u zemlju čekaju 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima a vožnja je u takvim uslovima mnogo teža i napornija, saopštio je Auto Moto Savez Srbije. Obilne padavine donose veću količinu vode koju odvodni kanali ne mogu brzo da uklone sa puta, zato se ona zadržava na kolovozu, popunjava sva ulegnuća, a tada se
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

RTV pre 44 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Radio 021 pre 9 minuta
Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Batrovci

Društvo, najnovije vesti »

Pečena Aljaska

Pečena Aljaska

Danas pre 59 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

RTV pre 44 minuta
Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Blic pre 48 minuta
Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Blic pre 47 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Radio 021 pre 9 minuta