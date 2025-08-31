Od jutra gužve na Batrovcima Putnička vozila čekaju na prelaz dva sata, kamioni 60 minuta

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15 časova, putnička vozila zadržavaju se graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje dva sata, a teretna 60 minuta.

Na GP Gradini putnička vozila na ulazu u zemlju čekaju 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima a vožnja je u takvim uslovima mnogo teža i napornija, saopštio je Auto Moto Savez Srbije. Obilne padavine donose veću količinu vode koju odvodni kanali ne mogu brzo da uklone sa puta, zato se ona zadržava na kolovozu, popunjava sva ulegnuća, a tada se