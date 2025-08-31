Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama Odnosi se na 23 vrste robe, evo na koje proizvode

BEOGRAD: Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo koju je usvojila Vlada Srbije počinje da se primenjuje sutra, odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Uredbom je precizirano da fakturna cena dobavljača ne može biti veća od fakturne cene koja je važila 1. avgusta 2025. godine, a da stopu marže od najviše 20 odsto obračunatu na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, moraju da primenjuju trgovci na malo koji obavljaju nespecijalizovanu trgovinu na malo i koji su u 2024. godini ostvarili ukupan poslovni prihod veći od 4,5 milijardi dinara, osim trgovaca u trgovini na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim