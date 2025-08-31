Lazarević: Cilj uredbe da građani kupuju jeftinije proizvode

RTK pre 44 minuta
Lazarević: Cilj uredbe da građani kupuju jeftinije proizvode
Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da su trgovinski lanci još u četvrtak, kada je doneta uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, počeli da vrše pritisak na proizvođače da potpišu anekse ugovora pre stupanja uredbe na snagu. Ona je navela da uredba može da se koriguje i svake nedelje ako je potrebno, a sve u cilju zaštite proizvođača i potrošača. Ministarka je naglasila da je cilj uredbe da se dođe do sniženja cena, kroz
