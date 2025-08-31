Već od sutra korpa punija za manje para! Narod će moći značajno da uštedi na 20.000 proizvoda iz 23 kategorije! Spisak robe koja će biti jeftinija

Kurir pre 9 minuta
Već od sutra korpa punija za manje para! Narod će moći značajno da uštedi na 20.000 proizvoda iz 23 kategorije! Spisak robe…

Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju našem listu, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži. - Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali,
