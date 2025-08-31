Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, čiji je cilj smanjenje marži kako bi i visoke cene hrane, kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu bile niže, stupa na snagu sutra, 1. septembra.

Podsetimo, Vlada Srbije usvojila je ovu Uredbu u četvrtak, 28. avgusta, ali je njen tekst odmah narednog dana izmenjen, jer su trgovci pokušali da izvrše pritisak na dobavljače, ucenjujući ih da podignu cenu rabata. Nakon ove izmene, Uredba je dopunjena ograničenjima logističkih rabata i drugih naknada koje su trgovci obračunavali dobavljačima. Logistički rabat je ograničen na tri, a naknada za manjak i otpis robe na jedan odsto. Ranija Uredba nije imala ova
