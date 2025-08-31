Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Ozon pre 6 sati
Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Od ponedeljka, 1. septembra, u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto.

Mera važi šest meseci, a obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda. Ograničenje važi za trgovinske lance koji su u 2024. godini ostvarili prihod veći od 4,5 milijardi dinara. To znači da će uredbu primenjivati najveći marketi – Delez, Idea, Univerexport, Lidl, Aman, Gomex, Roda i drugi. Manje lokalne prodavnice izuzete su iz mere kako bi opstale na tržištu. Predsednik Aleksandar Vučić je objasnio kako se „zida“ cena na primeru hleba: Prema novoj
