Promenljivo vreme poslednjeg dana avgusta: Kiša i pljuskovi, ali stiže i zahlađenje

Vetar će tokom dana biti slab do umeren, dok se sredinom dana i posle podne očekuje pojačan zapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 22 i 27 stepeni. Niš će danas biti pod uticajem promenljivog vremena. Očekuje se povremena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će vetar biti uglavnom slab do umeren, zapadni pravac. Jutarnja temperatura biće oko 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. U većini dana do 7. septembra očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Ipak, već u utorak uveče stiže novo