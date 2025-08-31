Danas svežije u Novom Sadu, moguća je i kiša

Radio 021 pre 49 minuta  |  021.rs
Danas svežije u Novom Sadu, moguća je i kiša

U Novom Sadu će danas biti svežije i nestabilno, uz moguću kišu.

Minimalna temperatura biće 17, a maksimalna 24 stepena. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјna za za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Narednih dana uglavnom sunčano, uz povremenu oblačnost, a biće i toplije. U
