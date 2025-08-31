Vremenska prognoza za početak septembra 2025



Početkom septembra biće pretežno sunčano i toplo, samo u ponedeljak 1. septembra u prvom delu dana na istoku i jugoistoku umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a jače prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak 2. septembra krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u sredu i u ostalim delovima Srbije, kažu iz RHMZ.

I meteorolog amater Marko Čubrilo na svom Fejsbuku kaže da će danas biti osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu ili pljusak uglavnom na istoku i severu regiona. Duvaće severozapadni vetar i bura duž Jadrana. Dnevni maksimum u osrednjem padu nad celim regionom i trebalo bi da se kreće od +19 do +25 stepeni Celzijusa. - Početkom sledeće nedelje suvo i ponovo toplije, te bi se u utorak maksimumi kretali od +26 do +31 stepen Celzijusa, dok
