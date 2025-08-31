Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu drogom, pronađen i arsenal metaka

Kako se navodi, policija je juče zaustavila automobil marke „mercedes“ kojim je osumnjičeni upravljao.

On je prethodno odbio da stane na znak policije, a kada je zaustavio vozilo, izašao je i pokušao da pobegne. Tokom bežanja odbacio je paket sa oko kilogram materije za koju se sumnja da je amfetamin. „Policajci su ga brzo sustigli i pronašli odbačeni paket“, navela je PU Niš. Prilikom pretresa stana koji koristi L. C. pronađeno je i 15 metaka, pa se protiv njega vodi postupak i zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i