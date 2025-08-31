Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu drogom, pronađen i arsenal metaka

Glas juga pre 17 minuta
Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu drogom, pronađen i arsenal metaka

Kako se navodi, policija je juče zaustavila automobil marke „mercedes“ kojim je osumnjičeni upravljao.

On je prethodno odbio da stane na znak policije, a kada je zaustavio vozilo, izašao je i pokušao da pobegne. Tokom bežanja odbacio je paket sa oko kilogram materije za koju se sumnja da je amfetamin. „Policajci su ga brzo sustigli i pronašli odbačeni paket“, navela je PU Niš. Prilikom pretresa stana koji koristi L. C. pronađeno je i 15 metaka, pa se protiv njega vodi postupak i zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Uhapšen zbog kilograma amfetamina i oružja

Uhapšen zbog kilograma amfetamina i oružja

Jug press pre 1 sat
Bežao od policije i bacio kesu sa kilogramom amfitamina

Bežao od policije i bacio kesu sa kilogramom amfitamina

Stav.life pre 1 sat
Arsenal oružja, municije i narkotika: Velika akcija srpske policije, uhapšene 3 osobe

Arsenal oružja, municije i narkotika: Velika akcija srpske policije, uhapšene 3 osobe

Mondo pre 57 minuta
Uhapšeni zbog oružja i municije

Uhapšeni zbog oružja i municije

Jug press pre 3 sata
U Nišu uhapšen diler droge: Osumnjičeni bežao od policije i bacio paket sa kilogramom amfetamina

U Nišu uhapšen diler droge: Osumnjičeni bežao od policije i bacio paket sa kilogramom amfetamina

Euronews pre 4 sati
Uhapšen Nišlija zbog kilograma amfetamina i nelegalnog držanja municije

Uhapšen Nišlija zbog kilograma amfetamina i nelegalnog držanja municije

Južne vesti pre 4 sati
Bežao od policije a potom bacio paket sa kilogramom droge

Bežao od policije a potom bacio paket sa kilogramom droge

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMercedesArsenal

Regioni, najnovije vesti »

Gradonačelniče, ipak treba da se izvinite!

Gradonačelniče, ipak treba da se izvinite!

Prokuplje press pre 17 minuta
Gimnazijalci školsku godinu počinju protestom

Gimnazijalci školsku godinu počinju protestom

Radio sto plus pre 37 minuta
Građani koji se protive blokadama okupili se i u Kragujevcu

Građani koji se protive blokadama okupili se i u Kragujevcu

RTK pre 7 minuta
Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu drogom, pronađen i arsenal metaka

Uhapšen Nišlija zbog sumnje na trgovinu drogom, pronađen i arsenal metaka

Glas juga pre 17 minuta
Radnički na „Čika Dači“ protiv imenjaka iz Niša

Radnički na „Čika Dači“ protiv imenjaka iz Niša

RTK pre 32 minuta