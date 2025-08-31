Uhapšen Nišlija zbog kilograma amfetamina i nelegalnog držanja municije

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubiša Mitić
Uhapšen Nišlija zbog kilograma amfetamina i nelegalnog držanja municije

Niška policija uhapsila je 32-godišnjaka iz tog grada, nakon što je prilikom kontrole vozila pokušao da pobegne i odbacio paket u kojem je pronađen oko kilogram materije za koju se sumnja da je amfetamin.

On se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Policija je u Nišu zaustavila automobil marke „mercedes“ kojim je upravljao osumnjičeni. L. C. i koji je prethodno odbio da stane na znak policije, a kada se zaustavio, izašao je iz vozila i pokušao da pobegne, pri čemu je odbacio paket sa drogom. Policajci su ga ubrzo sustigli i pronašli odbačeni paket.
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Uhapšeni zbog oružja i municije

Uhapšeni zbog oružja i municije

Jug press pre 38 minuta
U Nišu uhapšen diler droge: Osumnjičeni bežao od policije i bacio paket sa kilogramom amfetamina

U Nišu uhapšen diler droge: Osumnjičeni bežao od policije i bacio paket sa kilogramom amfetamina

Euronews pre 1 sat
Bežao od policije a potom bacio paket sa kilogramom droge

Bežao od policije a potom bacio paket sa kilogramom droge

Jugmedia pre 2 sata
Uhapšen L. C. (1993) zbog posedovanja oko kilogram amfetamina

Uhapšen L. C. (1993) zbog posedovanja oko kilogram amfetamina

Gradski portal 018 pre 2 sata
Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Gradski portal 018 pre 3 sata
Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Uhapšeno više osoba, zaplenjen arsenal oružja

Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Uhapšeno više osoba, zaplenjen arsenal oružja

Nova pre 4 sati
Arsenal oružja, municija i droga: Velika zaplena policije u Aleksincu: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa…

Arsenal oružja, municija i droga: Velika zaplena policije u Aleksincu: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMercedesPolicijahapšenjeDroga

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) Skupovi protvi blokada u Kraljevu, Batočini, kragujevački naprednjaci u prigradskom naselju Erdeč… (VIDEO)

(BLOG) Skupovi protvi blokada u Kraljevu, Batočini, kragujevački naprednjaci u prigradskom naselju Erdeč… (VIDEO)

Glas Šumadije pre 13 minuta
Uhapšeni zbog oružja i municije

Uhapšeni zbog oružja i municije

Jug press pre 38 minuta
Održan “Gužvin memorijal”- Loznica ponela pehar iz Valjeva

Održan “Gužvin memorijal”- Loznica ponela pehar iz Valjeva

ObjektiVa pre 43 minuta
Srednjoškolci i studenti pozivaju na obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice u ponedeljak

Srednjoškolci i studenti pozivaju na obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice u ponedeljak

Moj Novi Sad pre 38 minuta
Ministarka Tatjana Macura u Leskovcu: Jačanje saradnje i bolja zaštita najugroženijih

Ministarka Tatjana Macura u Leskovcu: Jačanje saradnje i bolja zaštita najugroženijih

Rešetka pre 23 minuta