Uhapšen Nišlija zbog kilograma amfetamina i nelegalnog držanja municije

Niška policija uhapsila je 32-godišnjaka iz tog grada, nakon što je prilikom kontrole vozila pokušao da pobegne i odbacio paket u kojem je pronađen oko kilogram materije za koju se sumnja da je amfetamin.

On se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Policija je u Nišu zaustavila automobil marke „mercedes“ kojim je upravljao osumnjičeni. L. C. i koji je prethodno odbio da stane na znak policije, a kada se zaustavio, izašao je iz vozila i pokušao da pobegne, pri čemu je odbacio paket sa drogom. Policajci su ga ubrzo sustigli i pronašli odbačeni paket.