Uhapšen zbog kilograma amfetamina i oružja

Jug press pre 11 minuta
NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su L.

C. (1993) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče zaustavila „mercedes“ kojim je osumnjičeni upravljao i koji je, prethodno, odbio da stane na znak policije, a kada se zaustavio izašao je iz vozila i počeo da beži, a potom odbacio paket sa oko kilogram materije za koju se sumnja da je amfetamin. Policajci su ga brzo sustigli i pronašli odbačeni paket.
