Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Tokom pretresa prostorija koje su koristili D. R. i D. J. u okolini Aleksinca, pronađeno je devet pištolja, lovačka puška i pet metaka. Njima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu. Kako se dalje sumnja, D. R. je kao vlasnik automehaničarske radnje bez dozvole nadležnih organa nabavljao otpadna vozila, skladištio ih na nepropisan način i rastavljao na