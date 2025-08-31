Od danas privremeno zatvoren ovaj deo novog sada Gradi se magistralni vrelovod: Evo kako će se izvoditi radovi u fazama

Javno komunalno preduzeće " Novosadska toplana" Novi Sad u ponedeljak, 1. septembra, počinje radove na izgradnji magistralnog vrelovoda kroz Jastrebačku ulicu i priključka za objekat u Ulici Jovana Popovića 59-61.

Zbog pomenutih radova, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja prema sledećim fazama: Faza 1 – privremeno se zabranjuje saobraćaj u Jastrebačkoj ulici, od broja 43 do raskrsnice sa Ulicom Jovana Popovića. Zabrana saobraćajau prvoj fazi odnosi se na period od 1. septembra do 30.septembra 2025. Faza 2 – privremeno se zabranjuje saobraćaj u Ulici Jovana Popovića, od raskrsnice sa Jastrebačkom ulicom do