Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Zbog havarije većeg obima na magistralnom cevovodu na izvorištu u gradu došlo je do prekida vodosnabdevanja u celom gradu.

Ekipe preduzeća izvode radove na sanaciji havarije. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvode radove na sanaciji havarije, prenosi portal Ja volim Zrenjanin. Zbog obima havarije i specifičnosti rada na cevima magistralnog voda, trenutno nije moguće precizirati okvirno vreme potrebno za završetk radova, a procene su da će radovi potrajati više časova. Kako radovi budu odmicali i kada se stvore potrebni uslovi postepeno će se puštati voda u mrežu što će