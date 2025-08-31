Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Zbog havarije većeg obima na magistralnom cevovodu na izvorištu u gradu došlo je do prekida vodosnabdevanja u celom gradu.

Ekipe preduzeća izvode radove na sanaciji havarije. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvode radove na sanaciji havarije, prenosi portal Ja volim Zrenjanin. Zbog obima havarije i specifičnosti rada na cevima magistralnog voda, trenutno nije moguće precizirati okvirno vreme potrebno za završetk radova, a procene su da će radovi potrajati više časova. Kako radovi budu odmicali i kada se stvore potrebni uslovi postepeno će se puštati voda u mrežu što će
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Vesti online pre 19 minuta
Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

RTV pre 2 sata
Zrenjanin bez vode Razlog - havarija na izvorištu

Zrenjanin bez vode Razlog - havarija na izvorištu

Dnevnik pre 2 sata
Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Mondo pre 2 sata
Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

Telegraf pre 2 sata
Zbog havarije na izvorištu ceo Zrenjanin ostao bez vode

Zbog havarije na izvorištu ceo Zrenjanin ostao bez vode

Radio 021 pre 3 sata
Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Vojvodina, najnovije vesti »

Čuvena Jovina gimnazija privremeno seli nastavu u druge dve novosadske škole

Čuvena Jovina gimnazija privremeno seli nastavu u druge dve novosadske škole

Nova pre 33 minuta
Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Vesti online pre 19 minuta
Crno nebo nad Beogradom: Oglasili se iz RHMZ-a: Očekujte pljuskove i grmljavinu

Crno nebo nad Beogradom: Oglasili se iz RHMZ-a: Očekujte pljuskove i grmljavinu

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za početak septembra 2025

Vremenska prognoza za početak septembra 2025

Pravda pre 54 minuta
Elemirci odlični domaćini XIV „Zečijade“, najbolji paprikaš spremio Dragan Krompirov iz Elemira XIV „Zečijada“

Elemirci odlični domaćini XIV „Zečijade“, najbolji paprikaš spremio Dragan Krompirov iz Elemira XIV „Zečijada“

Volim Zrenjanin pre 1 sat