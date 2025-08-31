Zbog havarije na izvorištu ceo Zrenjanin ostao bez vode

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Zbog havarije na izvorištu ceo Zrenjanin ostao bez vode

Zbog havarije većeg obima na magistralnom cevovodu na izvorištu došlo je do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada Zrenjanina.

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin izvode radove na sanaciji havarije, a procene su da će potrajati više časova. "Kako radovi budu odmicali i kada se stvore potrebni uslovi postepeno će se puštati voda u mrežu što će omogućiti snabdevanje grada vodom slabijeg pritiska, a nakon završetka radova doći će do normalizacije vodosnabdevanja u celom gradu", piše u saopštenju. Ranije danas, gradski odbor Stranke slobode i pravde Zrenjanin
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

RTV pre 1 sat
Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Mondo pre 52 minuta
Zrenjanin bez vode Razlog - havarija na izvorištu

Zrenjanin bez vode Razlog - havarija na izvorištu

Dnevnik pre 1 sat
Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

Telegraf pre 1 sat
Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

Ceo Zrenjanin bez vode zbog kvara na magistralnom cevovodu

N1 Info pre 2 sata
Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

RTS pre 1 sat
Velika havarija na izvorištu u Zrenjaninu: Ceo grad ostao bez vode!

Velika havarija na izvorištu u Zrenjaninu: Ceo grad ostao bez vode!

Zrenjaninski pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Vojvodina, najnovije vesti »

Crno nebo nad Beogradom: Oglasili se iz RHMZ-a: Očekujte pljuskove i grmljavinu

Crno nebo nad Beogradom: Oglasili se iz RHMZ-a: Očekujte pljuskove i grmljavinu

Blic pre 7 minuta
Elemirci odlični domaćini XIV „Zečijade“, najbolji paprikaš spremio Dragan Krompirov iz Elemira XIV „Zečijada“

Elemirci odlični domaćini XIV „Zečijade“, najbolji paprikaš spremio Dragan Krompirov iz Elemira XIV „Zečijada“

Volim Zrenjanin pre 17 minuta
Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

Zrenjanin bez vode zbog havarije na vodoizvorištu

RTV pre 1 sat
Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Velika havarija u gradu u Srbiji: Svi korisnici ostali bez vode

Mondo pre 52 minuta
Nedeljni horoskop od 1. septembra do 7. septembra

Nedeljni horoskop od 1. septembra do 7. septembra

Ozon pre 47 minuta