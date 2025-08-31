Zbog havarije na izvorištu ceo Zrenjanin ostao bez vode

Zbog havarije većeg obima na magistralnom cevovodu na izvorištu došlo je do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada Zrenjanina.

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin izvode radove na sanaciji havarije, a procene su da će potrajati više časova. "Kako radovi budu odmicali i kada se stvore potrebni uslovi postepeno će se puštati voda u mrežu što će omogućiti snabdevanje grada vodom slabijeg pritiska, a nakon završetka radova doći će do normalizacije vodosnabdevanja u celom gradu", piše u saopštenju. Ranije danas, gradski odbor Stranke slobode i pravde Zrenjanin