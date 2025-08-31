Zrenjaninci su nakon višesatnog zastoja ponovo dobili vodu: Ali, ovaj problem ostaje do daljnjeg

Zrenjaninci ponovo imaju vodu u slavinama, nakon višesatnog zastoja u snabdevanju zbog havarije na izvorištu.

Radovi na otklanjanju kvara biće nastavljeni u ponedeljak ujutro. Zbog havarije na magistralnom cevovodu na gradskom vodoizvorištu, ceo Zrenjanin je od nešto posle 14 časova ostao bez vode u vodovodnoj mreži. Kako je RTS-u potvrđeno u Gradskoj upravi za snabdevanje se koristi voda iz Postrojenja za prečišćavanje i zbog toga će pritisak u cevima biti smanjen. Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" su saopštili da je vodosnabdevanje uspostavljeno oko 20 časova i taj režim