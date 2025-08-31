Skup "Građani protiv blokada" večeras u više gradova

NIN pre 27 minuta  |  Tanjug
U više gradova Srbije večeras će biti održana okupljanja "građana koji se protive blokadama" sa kojih će, kako je najavljeno, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život, da se slobodno kreću, uče i rade.

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, koji je pozvao građane da se u 18.30 okupe u svojim mestima i učestvuju u mirnim šetnjama protiv blokada. Sva okupljanja su prijavljena, a kako najavljuju organizatori i predstavnici Srpske napredne stranke trebalo bi da budu održani u oko 100 mesta u Srbiji. Okupljanja građana protiv blokada održana su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu,
Na severu Kosova osvanuli plakati u bojama srpske zastave: "Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada" (video)

Blic pre 1 sat
Od 28 gradova i opština na jugu Srbije, „protesta protiv blokada“ biće verovatno samo u četiri: U Nišu nema okupljanja

Danas pre 1 sat
Plakati sa porukama „Hoćemo da učimo“ osvanuli u Severnoj Mitrovici uoči početka školske godine

Serbian News Media pre 4 sati
Plakati sa srpskom trobojkom širom severnog dela Kosovske Mitrovice (video)

Politika pre 3 sata
U srpskim sredinama na KiM plakati u bojama srpske zastave

RTV pre 4 sati
Plakati na školama u Severnoj Mitrovici: „Hoću da učim“, „Ne damo Srbiju“, „Hoću normalan život“

Danas pre 5 sati
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji osvanuli plakati u bojama srpske zastave /video/

Sputnik pre 4 sati
Danas pre 7 minuta
Pravda pre 6 minuta
Radio 021 pre 17 minuta
N1 Info pre 1 sat
