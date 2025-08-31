Skup "Građani protiv blokada" večeras u više gradova

U više gradova Srbije večeras će biti održana okupljanja "građana koji se protive blokadama" sa kojih će, kako je najavljeno, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život, da se slobodno kreću, uče i rade.

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, koji je pozvao građane da se u 18.30 okupe u svojim mestima i učestvuju u mirnim šetnjama protiv blokada. Sva okupljanja su prijavljena, a kako najavljuju organizatori i predstavnici Srpske napredne stranke trebalo bi da budu održani u oko 100 mesta u Srbiji. Okupljanja građana protiv blokada održana su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu,