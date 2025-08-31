Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Uhapšeno više osoba, zaplenjen arsenal oružja

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Uhapšeno više osoba, zaplenjen arsenal oružja

Niška policija u opsežnoj akciji u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu i Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu, uhapsili su D.

R. (25) iz Niša, D. J. (29) iz okoline Aleksinca, kao i B. R. (54) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je, pretresom prostorija koje osumnjičeni D. R. i D. J. koriste u okolini Aleksinca, pronašla devet pištolјa, lovačku pušku i pet metaka i njima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Gradski portal 018 pre 9 minuta
Arsenal oružja, municija i droga: Velika zaplena policije u Aleksincu: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa…

Arsenal oružja, municija i droga: Velika zaplena policije u Aleksincu: Uhapšene 3 osobe, evo šta su pronašli prilikom pretresa

Blic pre 1 sat
Niš: Uhapšeno nekoliko osoba kod kojih je nađeno oružje

Niš: Uhapšeno nekoliko osoba kod kojih je nađeno oružje

Politika pre 1 sat
Policija uhapsila više osoba zbog oružja, droge i nelegalne automehaničarske delatnosti

Policija uhapsila više osoba zbog oružja, droge i nelegalne automehaničarske delatnosti

Jugmedia pre 2 sata
U akciji policije kod Aleksinca i Niša uhapšeno šest osoba zbog oružja, eksploziva i droge

U akciji policije kod Aleksinca i Niša uhapšeno šest osoba zbog oružja, eksploziva i droge

Južne vesti pre 2 sata
Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Velika akcija policije u Nišu i Aleksincu: Zaplenjeno oružje, municija i droga, uhapšena trojica osumnjičenih

Glas juga pre 2 sata
U policijskoj akciji u Nišu uhapšeno nekoliko osoba kod kojih je nađeno oružje

U policijskoj akciji u Nišu uhapšeno nekoliko osoba kod kojih je nađeno oružje

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvoArsenalAleksinac

Regioni, najnovije vesti »

Ko su bili sedmorica sa Drine – mladi Italijani koji su dali život u odbrani Srbije 1914.

Ko su bili sedmorica sa Drine – mladi Italijani koji su dali život u odbrani Srbije 1914.

Užice.net pre 35 minuta
Narodna biblioteka u Kragujevcu vraća se na uobičajene termine rada

Narodna biblioteka u Kragujevcu vraća se na uobičajene termine rada

RTK pre 44 minuta
Prokupačko udruženje realizuje uslugu ličnog pratioca dece do kraja godine

Prokupačko udruženje realizuje uslugu ličnog pratioca dece do kraja godine

Južne vesti pre 20 minuta
Uspešan početak školovanja svim mališanima

Uspešan početak školovanja svim mališanima

RTK pre 44 minuta
Dani Srpske u Srbiji u Nišu: Izložba fotografija i koncert etno grupe „Trag“

Dani Srpske u Srbiji u Nišu: Izložba fotografija i koncert etno grupe „Trag“

Gradski portal 018 pre 19 minuta