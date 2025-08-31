Plakati sa porukama „Hoćemo da učimo“ osvanuli u Severnoj Mitrovici uoči početka školske godine

Plakati sa porukama „Hoćemo da učimo“ osvanuli u Severnoj Mitrovici uoči početka školske godine

U Severnoj Mitrovici jutros su, dan pre početka školske godine, osvanuli plakati sa porukama ispisanim na srpskoj trobojci.

Na plakatima piše „Hoćemo da učimo“, „Hoću mir!“, „Ne damo Srbiju!“ i „Hoću normalan život“. Poruke su, kako je objavila TV Most, uočene na Tehničkoj školi i u blizini rektorata. Ovaj događaj se dešava nakon što su prošle nedelje u blizini ulaza u zgrade ostavljeni leci sa natpisom „OTPOR“ i tekstom koji poziva Srbe na otpor i isticanje srpskih zastava. Tokom godina, politika Srpske liste i SNS-a na Kosovu podrazumevala je isticanje velikog broja srpskih zastava,
