Kremlj: Militaristička partija u Evropi se ne smiruje

Sputnik pre 2 sata
Kremlj: Militaristička partija u Evropi se ne smiruje

Evropska partija rata se ne smiruje, što je u suprotnosti sa pristupima ruskog i američkog lidera, Vladimira Putina i Donalda Trampa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući oštre izjave zapadnih lidera na račun predsednika Rusije.

Prema njegovim rečima, Evropljani ometaju napore da se proces rešavanja ukrajinskog problema dovede na miran put. Postupci evropskih političara su u potpunoj suprotnosti sa pristupom Putina i Trampa. Trampove napore da situaciju u Ukrajini uvede u mirni tok teško je preceniti, Rusija mu je zahvalna na tim naporima. Portparol Kremlja je podsetio da je Zapad već dugo nastoji da „ograniči“ Rusiju. Ranije je nemački kancelar Fridrih Merc, u trenutku kada Evropska
RTS pre 10 minuta
Alo pre 10 minuta
Blic pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Euronews pre 2 sata
NIN pre 2 sata
Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaDonald Tramp

Beta pre 30 minuta
Blic pre 45 minuta
N1 Info pre 15 minuta
Sputnik pre 45 minuta
Nedeljnik pre 45 minuta