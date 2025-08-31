Evropska partija rata se ne smiruje, što je u suprotnosti sa pristupima ruskog i američkog lidera, Vladimira Putina i Donalda Trampa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući oštre izjave zapadnih lidera na račun predsednika Rusije.

Prema njegovim rečima, Evropljani ometaju napore da se proces rešavanja ukrajinskog problema dovede na miran put. Postupci evropskih političara su u potpunoj suprotnosti sa pristupom Putina i Trampa. Trampove napore da situaciju u Ukrajini uvede u mirni tok teško je preceniti, Rusija mu je zahvalna na tim naporima. Portparol Kremlja je podsetio da je Zapad već dugo nastoji da „ograniči“ Rusiju. Ranije je nemački kancelar Fridrih Merc, u trenutku kada Evropska