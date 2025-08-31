Putin od sutra u četvorodnevnoj posetu Kini: Počasni gost na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Putin od sutra u četvorodnevnoj posetu Kini: Počasni gost na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen

Ruski predsednik Vladimir Putin boraviće od sutra u četvorodnevnoj poseti Kini, koja će trajati do 3. septembra.

Tokom posete Kini, Putin će učestvovati na sastanku Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), trilateralnom sastanku sa liderima Mongolije i Kine, razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i održati niz bilateralnih razgovora sa liderima stranih država. Pored toga, ruski predsednik će biti prisutan kao glavni gost na svečanim događajima posvećenim 80. godišnjici pobede nad Japanom i završetku Drugog svetskog rata, prenose RIA Novosti. Samit ŠOS-a održaće se
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Putin stigao u četvorodnevnu posetu Kini

Putin stigao u četvorodnevnu posetu Kini

RTV pre 40 minuta
Si Đinping pokazuje Americi i Trampu ko ima sve karte u rukama: Sledeće nedelje trešće se svet - Putin, Kim Džong Un i mnogi…

Si Đinping pokazuje Americi i Trampu ko ima sve karte u rukama: Sledeće nedelje trešće se svet - Putin, Kim Džong Un i mnogi lideri stižu na vojnu paradu u Kinu

Blic pre 34 minuta
Putin doputovao u četvorodnevnu posetu Kini /video/

Putin doputovao u četvorodnevnu posetu Kini /video/

Sputnik pre 30 minuta
Putin stigao u Kinu Pozvao ga Si Đinping

Putin stigao u Kinu Pozvao ga Si Đinping

Alo pre 45 minuta
Putin sleteo u Kinu, počinje četvorodnevna poseta i samit ŠOS-a

Putin sleteo u Kinu, počinje četvorodnevna poseta i samit ŠOS-a

Politika pre 14 minuta
Putin od danas u četvorodnevnoj poseti Kini

Putin od danas u četvorodnevnoj poseti Kini

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinKinaJapanŠi Đinping

Svet, najnovije vesti »

Modi i Si dogovorili obnavljanje direktnih letova između Indije i Kine

Modi i Si dogovorili obnavljanje direktnih letova između Indije i Kine

RTV pre 5 minuta
Ukrajinska vojska napreduje! Oslobođeno strateško mesto u Harkovskoj oblasti! (mapa)

Ukrajinska vojska napreduje! Oslobođeno strateško mesto u Harkovskoj oblasti! (mapa)

Kurir pre 0 minuta
Uživo pakao u hersonu, ima mrtvih i ranjenih Vode se krvave bitke za ključnu tačku na frontu, ništa od sastanka Putina i…

Uživo pakao u hersonu, ima mrtvih i ranjenih Vode se krvave bitke za ključnu tačku na frontu, ništa od sastanka Putina i Zelenskog?

Alo pre 5 minuta
Više hiljada ljudi na propalestinskom protestu u Frankfurtu

Više hiljada ljudi na propalestinskom protestu u Frankfurtu

RTV pre 55 minuta
Putin stigao u četvorodnevnu posetu Kini

Putin stigao u četvorodnevnu posetu Kini

RTV pre 40 minuta