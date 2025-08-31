Putin od sutra u četvorodnevnoj posetu Kini: Počasni gost na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen

Ruski predsednik Vladimir Putin boraviće od sutra u četvorodnevnoj poseti Kini, koja će trajati do 3. septembra.

Tokom posete Kini, Putin će učestvovati na sastanku Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), trilateralnom sastanku sa liderima Mongolije i Kine, razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i održati niz bilateralnih razgovora sa liderima stranih država. Pored toga, ruski predsednik će biti prisutan kao glavni gost na svečanim događajima posvećenim 80. godišnjici pobede nad Japanom i završetku Drugog svetskog rata, prenose RIA Novosti. Samit ŠOS-a održaće se