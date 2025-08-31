Ne, Tito nije zaista rekao da su studenti u pravu…

Niko od Titovih saradnika nije znao šta će reći u televizijskom obraćanju. Mnogi su to čuli kao da je studentima dao za pravo. Osveta studentima (i profesorima) ubrzo je stigla...

12. deo velikog feljtona na Velikim pričama: Istorija studentskih protesta u Srbiji – nepoznata svedočenja o veku studentskog bunta. Svi objavljeni nastavci feljtona dostupni su OVDE. O detaljima studentskih demonstracija 1968. čitajte u prethodnim nastavcima. A u ovom nastavku čitajte o mitskom Titovom govoru, šta je zaista bilo sa studentima koji su vodili bunt, neispričana priča o planovima za obnovu pobune… Studentski protest je prekinut naglo, Titovim govorom