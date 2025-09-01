Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, prva pobeda Crne Gore

BBC News pre 28 minuta

Reuters Prodor Šejna Larkina, reprezentativca Turske

Preživela je crnogorska košarkaška reprezentacija utakmicu koja je bila 'biti ili ne biti' na Evropskom prvenstvu, dok je Turska i posle četvrtog meča sačuvala maksimalan učinak.

Posle tri ubedljiva poraza protiv tri najjača protivnika u Grupi B, Crna Gora je u matine terminu u finskom Tampereu u dramatičnoj utakmici savladala Švedsku 87:81 (18:15, 22:19, 31:24 i 23:16).

Košarkaši Turske su bez većih problema savladali selekciju Estonije u Rigi sa 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15).

Ekipa selektora Ergina Atamana potvrdila je kvalitet i ambicije i danas protiv nejakog rivala, najavivši da u dobroj formi dočekuje okršaj sa Srbijom u sredu koji će odlučiti o prvom mestu u grupi.

Turke je, kao i na prethodnim utakmicama, predvodio „Bejbi Jokić", kako je nadimak centra Alperena Šenguna. On je ubacio 21 poen i zabeležio osam skokova.

Ercan Osmani dodao je na to još 14 poena i deset uhvaćenih lopti, dok je Adem Bona meč završio sa 12 poena.

Kod Estonaca, kojima je ovo bio treći poraz u grupnoj fazi takmičenja, najzapaženiji bio je Kristijan Kulame sa 16 poena, a četiri manje ubacio je Kregor Hermet.

Crnogorcima je od ovog meča zavisilo da li će zadržati nadu da se ipak plasiraju u osminu finala - poraz bi značio da više nemaju nikakve šanse.

Šveđani su u poslednjoj četvrtini napravili seriju 10-0 i poveli 75:70, ali se u ekipi Crne Gore 'pojavio' Kajl Olmen.

Fenomenalnom rolom u poslednjim minutima - nanizao je 10 poena - vratio je prednost Crnoj Gori.

Do tada je iz igre šutirao 0-9.

Šveđani su se potom približili Crnogorcima na poen, ali su prosuli nekoliko prilika u napadu da preokrenu.

Još jednu sjajnu partiju pružio je centar Nikola Vučević, prva zvezda oslabljenog crnogorskog tima, sa 23 poena.

Odlučujući meč za Crnu Goru je u sredu, 3. septembra protiv Velike Britanije (od 12:30).

