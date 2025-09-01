BBC vesti na srpskom

Evrobasket, 6. dan: Turska ruši sve pred sobom, prva pobeda Crne Gore

Crna Gora u dramatičnoj završnici savladala Švedsku 87:81, Turci bolji od Estonije - 84:64.

Prodor Šejna Larkina, reprezentativca Turske
Preživela je crnogorska košarkaška reprezentacija utakmicu koja je bila 'biti ili ne biti' na Evropskom prvenstvu, dok je Turska i posle četvrtog meča sačuvala maksimalan učinak.

Posle tri ubedljiva poraza protiv tri najjača protivnika u Grupi B, Crna Gora je u matine terminu u finskom Tampereu u dramatičnoj utakmici savladala Švedsku 87:81 (18:15, 22:19, 31:24 i 23:16).

Košarkaši Turske su bez većih problema savladali selekciju Estonije u Rigi sa 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15).

Ekipa selektora Ergina Atamana potvrdila je kvalitet i ambicije i danas protiv nejakog rivala, najavivši da u dobroj formi dočekuje okršaj sa Srbijom u sredu koji će odlučiti o prvom mestu u grupi.

Turke je, kao i na prethodnim utakmicama, predvodio „Bejbi Jokić", kako je nadimak centra Alperena Šenguna. On je ubacio 21 poen i zabeležio osam skokova.

Ercan Osmani dodao je na to još 14 poena i deset uhvaćenih lopti, dok je Adem Bona meč završio sa 12 poena.

Kod Estonaca, kojima je ovo bio treći poraz u grupnoj fazi takmičenja, najzapaženiji bio je Kristijan Kulame sa 16 poena, a četiri manje ubacio je Kregor Hermet.

švedska - crna gora, evropsko prvenstvo, evrpobasket, švedska i crna gora na evrobasketu
Jussi Eskola/EPA/Shutterstock

Crnogorcima je od ovog meča zavisilo da li će zadržati nadu da se ipak plasiraju u osminu finala - poraz bi značio da više nemaju nikakve šanse.

Šveđani su u poslednjoj četvrtini napravili seriju 10-0 i poveli 75:70, ali se u ekipi Crne Gore 'pojavio' Kajl Olmen.

Fenomenalnom rolom u poslednjim minutima - nanizao je 10 poena - vratio je prednost Crnoj Gori.

Do tada je iz igre šutirao 0-9.

Šveđani su se potom približili Crnogorcima na poen, ali su prosuli nekoliko prilika u napadu da preokrenu.

Još jednu sjajnu partiju pružio je centar Nikola Vučević, prva zvezda oslabljenog crnogorskog tima, sa 23 poena.

Odlučujući meč za Crnu Goru je u sredu, 3. septembra protiv Velike Britanije (od 12:30).

BBC News
