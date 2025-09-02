Ludi preokret u Prvoj ligi Srbije: Gubili 2:0, pa okrenuli rezultat za 17 minuta! Viđen i komičan autogol

Fudbaleri FAP-a iz Priboja su došli do svoje prve pobede u Prvoj ligi Srbije! Oni su u gostima u okviru 6. kola ovog takmičenja slavili protiv Dubočice u Leskovcu sa 3:2 i to nakon što su gubili sa 2:0, ali su sve uspeli da okrenu za 17 minuta i dođu do vredna tri boda.

Kakvu utakmicu smo videli u Leskovcu... Posle sumornog prvog poluvremena i bez golova, usledila je potpuna rapsodija u drugih 45 minuta koja nijednog fudbalskog ljubitelja nije ostavila ravnodušnim. Da stvari budu još bolje, viđen je i ogroman preokret. Dubočica je povela u 48. minutu preko Halabrina, koji je iskoristio dobru loptu i prevario je golmana Vraneša. Potom je usledio i komičan autogol od ekipe FAP-a, doslovno je Milošević napucan od strane svog sagrača