Da li je Nikolaj II morao da abdicira?

Ili, kako je zaista Rusija postala republika...

Nesporna je činjenica da se vladavina dinastije Romanov završila abdikacijom cara Nikolaja II, marta 1917. godine. No, niko u istoriografiji ne tvrdi da je to bilo neminovno. Brojne su prilike koje je Nikolaj II propustio da sačuva sebe kao monarha. Međutim, kada ih je sve redom propustio i kada mu je ispostavljen zahtev za abdikacijom, niko od onih koji su taj zahtev sačinili nije želeo rušenje monarhije. Plan je bio jednostavan. Nikolaj II abdicira u korist