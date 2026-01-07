Iz Moskve počeli da stižu odgovori Trampu na zaplenu ruskog broda: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati invazijom na Rusiju!"

Od najnovijeg Hronološki Donald Tramp je stvorio veoma zabrinjavajuću situaciju za Evropu svojim komentarima u poslednjih nekoliko dana, izjavio je bivši američki ambasador pri NATO.

Ivo Dalder, koji je ovu funkciju obavljao od 2009. do 2013. godine, rekao je za Skaj njuz da je ključno da Evropa počne da ulaže u sopstvenu odbranu kako bi smanjila zavisnost od "neodlučnog SAD". "Ne mislim da je ovaj predsednik ozbiljan kada je u pitanju odbrana Evrope, i zbog toga mislim da je sada važnije nego ikada da Evropa ozbiljno shvati odbranu same sebe", rekao je Daalder. Ranije je Tramp izjavio da će SAD "uvek biti tu za NATO, čak i ako oni neće biti tu