"Od tada to neću da čujem": Prozvali ga bejbi Jokić, divio se Somborcu, a onda mu se smučilo

Srbija i Turska odlučiće u direktnom duelu ko će osvojiti "A" grupu na Eurobasketu 2025, tako da je meč u Rigi (sreda, 20.15) zapravo jedna od najvećih utakmica prve faze turnira.

Ne samo da su Srbija i Turska pokazale mnogo, da su kandidati za zlato, nego svi jedva čekaju da gledaju i duel dvojice najboljih centara Evrope - Nikole Jokića i Alperena Šenguna. Njih dvojica se dobro poznaju iz NBA lige, gde godinama vode bitke u duelima Denvera i Hjustona, a ono što je zanimljivo je da je i Alperen Šengun svoju igru modelovao po Somborcu. To je i razlog zašto ga od dolaska u NBA zovu "bejbi Jokić". Obojica su visoki i snažni, imaju sličan stil