Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane

Jug press pre 25 minuta
Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane
LESKOVAC Projektno finansiranje, objašnjeno kao revolucionarna metoda koja će medijima doneti preporod u fazama tranzicije društva, a na opštu dobrobit i medija i javnosti kojima su namenjeni, veštinom dnevno prisutnih politika ubrzo se pretvorilo u efikasno sredstvo kojim vlast, bez mnogo muke i buke, uspeva da pod svojom kontrolom drži i medije i novinare u njima zaposlene. Vreme je pokazalo da u tom poduhvatu nema velike razlike u postupanju i pozicije i
Otvori na jugpress.com

Leskovac »

Podatak koji brine pred ključne utakmice Srbije! Paunović je stigao, ali ovo ne obećava...

Podatak koji brine pred ključne utakmice Srbije! Paunović je stigao, ali ovo ne obećava...

Kurir pre 15 minuta
Dom zdravlja Leskovac objavio raspored rada za utorak 11. novembar

Dom zdravlja Leskovac objavio raspored rada za utorak 11. novembar

Jugmedia pre 15 sati
Čitaoci javljaju: U Rudaru rupe na putu pune vode, dvorišta poplavljena a tek postavljeno parče asfalta ima ulegnuća…

Čitaoci javljaju: U Rudaru rupe na putu pune vode, dvorišta poplavljena a tek postavljeno parče asfalta ima ulegnuća (FOTO+VIDEO)

Jug press pre 1 dan
Bošnjak: Nismo sproveli vodu prema selu iz Plantaže, postoji od ranije kanal pored javnog puta

Bošnjak: Nismo sproveli vodu prema selu iz Plantaže, postoji od ranije kanal pored javnog puta

Jug press pre 9 sati
Čitaoci javljaju: Poplava u Donjem Stopanju(VIDEO)

Čitaoci javljaju: Poplava u Donjem Stopanju(VIDEO)

Jug press pre 11 sati
Čitaoci javljaju: Poplava i u Turekovcu(VIDEO)

Čitaoci javljaju: Poplava i u Turekovcu(VIDEO)

Jug press pre 12 sati
Čitaoci javljaju: Vinarce pod vodom, ulice iskopane zbog kanalizacije, voda iz “Plantaže” sprovedena u seoski kanal

Čitaoci javljaju: Vinarce pod vodom, ulice iskopane zbog kanalizacije, voda iz “Plantaže” sprovedena u seoski kanal

Jug press pre 18 sati
Leskovac »

Ključne reči

Leskovac

Društvo, najnovije vesti »

Da li je Nikolaj II morao da abdicira?

Da li je Nikolaj II morao da abdicira?

Velike priče pre 25 minuta
Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane

Spirić: Vlast u Leskovcu koristi arhivu “Nove Naše reči”, ali ne želi da novina opstane

Jug press pre 25 minuta
Na Mitrovdan ne grdite decu i ne dirajte vreteno - šta kažu stari običaji

Na Mitrovdan ne grdite decu i ne dirajte vreteno - šta kažu stari običaji

RTS pre 15 minuta
Pravoslavni vernici slave Mitrovdan Važno je da danas ne izlazite iz kuće!

Pravoslavni vernici slave Mitrovdan Važno je da danas ne izlazite iz kuće!

Alo pre 25 minuta
Halo, konačno smo dobili signal Ogromna stvar za stanovnike pribojskih udaljenih sela

Halo, konačno smo dobili signal Ogromna stvar za stanovnike pribojskih udaljenih sela

Alo pre 25 minuta