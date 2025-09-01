BBC vesti na srpskom

Putin: 'Tramp i ja smo se razumeli oko završetka rata u Ukrajini'

Ruski predsednik je još jednom okrivio Zapad za početak rata.

BBC News pre 1 sat  |  Tesa Vong - BBC Njuz, Azija
Putin
AFP via Getty Images
Vladimir Putin je govorio na samitu Šangajske organizacije za saradnju koja se održava u Tjencinu u Kini

Ruski predsednik Vladimir Putin kaže da je došao do „razumevanja" sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o završetku rata u Ukrajini, na sastanku na Aljasci u avgustu.

Ali nije rekao da li bi pristao na mirovne pregovore sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim uz Trampovo posredništvo, koji mu je dao rok do 1. septembra za odgovor.

Govoreći tokom samita u Kini, Putin je branio odluku da započne invaziju na Ukrajinu, još jednom okrivljujući Zapad za rat.

Posle sastanka na Aljasci, specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof rekao je da je Putin pristao na bezbednosne garancije za Ukrajinu kao deo potencijalnog budućeg mirovnog sporazuma.

Moskva to još nije potvrdila.

Putin je govorio u Tjencinu na samitu Šangajske organizacije za saradnju, gde se sastao sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom i indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Zahvalio se kineskim i indijskim liderima na podršci i naporima da „olakšaju rešavanje ukrajinske krize".

Kina i Indija su najveći kupci ruske sirove nafte, što izaziva kritike političara sa Zapada koji kažu da na taj način podržavaju rusku ekonomiju pogođenu ratom.

Putin je rekao da su on i Tramp tokom sastanka na Aljasci postigli „razumevanje" i da se nada da će se na taj način „stvoriti put ka miru u Ukrajini".

„Kriza nije izazvana napadom Rusije na Ukrajinu, već je rezultat državnog udara u Ukrajini, koji je podržao i izazvao Zapad", ponovio je.

Uzroke za rat pripisao je „stalnim pokušajima Zapada da uvuče Ukrajinu u NATO" i protivio ideji da se Ukrajina pridruži zapadnom vojnom savezu.

Putin je 2014. godine anektirao poluostrvo Krim, a osam godina kasnije naredio je invaziju na Ukrajinu.

U septembru 2022. godine pripojio je četiri ukrajinska regiona.

Putinovi najnoviji komentari usledili su nekoliko dana od jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada na Kijev, glavni grad Ukrajine.

Tramp je postavio Putinu rok do 1. septembra da pristane na mirovne pregovore sa Zelenskim, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron u petak.

Ako se ruski lider ne složi, „to će ponovo pokazati da se igrao sa predsednikom Trampom", dodao je.

Ali u intervjuu za CNN, 22. avgusta, Tramp je ponovo dao Putinu „nekoliko nedelja" da odgovori pre nego što Amerika reaguje.

Tramp je tokom predizborne kampanje često govorio da „može da okonča rat u Ukrajini za jedan dan".

Posle sastanka sa Putinom u avgustu, Tramp je odustao od zahteva za prekid vatre i umesto toga pozvao na trajni mirovni sporazum.

Sastao se i sa Zelenskim, zajedno sa visokim evropskim liderima koji su hitno posetili Vašington.

Tramp je insistirao da „neće biti ulaska Ukrajine u NATO" kao dela mirovnog porazuma.

Ali je nagovestio da će postojati bezbednosne garancije, rekavši da je Evropa „prva linija odbrane" i da će SAD biti uključene.

„Pružićemo im dobru zaštitu", rekao je, iako je objasnio da to ne bi značilo slanje američkih vojnika u Ukrajinu.

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof takođe je rekao za CNN da je Putin pristao na bezbednosne garancije.

To bi dovelo do toga da SAD i Evropa „ponude formulaciju sličnu Članu 5 kako bi osigurale garanciju bezbednosti", pozivajući se na klauzulu NATO-a u kojoj piše da države članice treba da brane drugu članicu koja je napadnuta.

Zelenski je rekao da očekuje da će okvir za garancije bezbednosti biti utvrđen već ove nedelje.

Ali prošlog petka, Rusija je kritikovala zapadne predloge kao „jednostrane i jasno osmišljene da obuzdaju Rusiju", kao i da vide Kijev kao „strateškog provokatora".

Ruski napadi su se takođe nastavili.

Prošlog četvrtka, Moskva je ispalila 629 dronova i raketa na Kijev, ubivši 23 ljudi u jednom od najvećih vazdušnih napada rata do sada, što je izazvalo negodovanje evropskih lidera.

Nemačka i Francuska su od tada obećale da će izvršiti pritisak na Rusiju da pristane na sporazum.

Zelenski je odbacio predloge za tampon zonu sa Rusijom kao deo mirovnog sporazuma.

Optužio je Rusiju da nije spremna za diplomatiju i da traži načine da odloži kraj rata.

(BBC News, 09.01.2025)

BBC News
