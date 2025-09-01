Ministar: Školska godina počela regularno, cilj – odvojiti obrazovni sistem od politike

Beta pre 1 sat

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je nova školska godina počela regularno i da je cilj tog Ministarstva da se obrazovni proces odvija na svim nivoima i da u potpunosti bude odvojen od politike.

Stanković je, prilikom posete prijemu učenika prvog razreda Osnovnoj školi "Ivo Lola Ribar" u Velikom Gradištu ocenio da treba "odbraniti integritet obrazovnog sistema", prenelo je Ministarstvo u saopštenju.

"Moramo da shvatimo da živimo u društvu znanja i da je znanje osnovni resurs za napredak svakog pojedinca, ali i društva", rekao je Stanković.

On je poželeo srećan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima i roditeljima, a posebno, kako je naveo, prvacima koji će ove godine prvi put sesti u školske klupe.

Nova školska godina u Srbiji počela je danas za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka i 62.000 srednjoškolaca koji prvi put sedaju u klupe.

