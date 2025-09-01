Počela nova školska godina u Srbiji, pojedini srednjoškolci pozvali na bojkot nastave

Nova školska godina u Srbiji počela je u ponedeljak, a u klupe će sesti oko 770.000 osnovaca i srednjoškolaca.

Iako je prethodnih dana u nekim školama najavljivano da će časovi biti skraćeni ili da će nastava biti bojkotovana, zasad još nema informacija da li je i u kojim školama do toga došlo. Kako su naveli iz Ministarstva prosvete, u osnovnu školu polazi 65.000 prvaka, dok u srednju školu polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Na jezicima nacionalnih manjina nastavu će pohađati 27.000 učenika osnovnih i 8.800 učenika srednjih škola u Srbiji. Precizan broj