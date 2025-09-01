U prvi razred na teritoriji grada Leskovca pošlo 1.122 učenika

LESKOVAC Ove godine u prvi razred osnovnih škola kreće 1.122 učenika, a oni će na poklon od grada dobiti rančeve i pernice.

Gradonačelnik Goran Cvetanović, koji je održao tradicionalni sastanak sa direktorima vaspitno-obrazovnih ustanova na području grada povodom početka nove školske 2025/2026. godine, zamolio je direktore da učenicima ove poklone podele u narednih par dana, a ne kao ranije, da se čeka i po više nedelja. Biće sufinansirani i udžbenici za sve učenika osnovnih škola u iznosu od 7-14.000 dinara, zavisno od razreda, a novac će roditelji na žiro-račun dobiti odmah pošto