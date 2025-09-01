Stanković: Odvojiti obrazovni sistem od politike, neći biti isplate zarada ako bude opstrukcije ispitnog roka

Morava info pre 2 sata  |  Agencije
Stanković: Odvojiti obrazovni sistem od politike, neći biti isplate zarada ako bude opstrukcije ispitnog roka

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je nova školska godina počela regularno i da je cilj tog Ministarstva da se obrazovni proces odvija na svim nivoima i da u potpunosti bude odvojen od politike.

Ministar je apelovao da se politički razlozi ne prelamaju kroz obrazovanje i izrazio potrebu za obazrivošću povodom najave pojedinih sindikata o neizvesnosti daljeg toka školske godine. Ministar je izrazio zabrinutost zbog pokušaja opstrukcije ispitnih rokova u Novom Sadu od strane pojedinih studenata koji su nezadovoljni ulaskom dekana Patrika Drida i njegovih saradnika u prostorije fakulteta. Izvor: Agencije
