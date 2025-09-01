(Foto) anina misija od Borče do kraljevine Esvatini: Volontirala je širom sveta, a sada gradi mostove u zemlji na krajnjem jugu Afrike

U Sloveniji je opismenjavala Romkinje i radila kao učiteljica u lokalnoj osnovnoj školi, u Italiji pomagala mladima iz ruralnih sredina, a u Maleziji kao inženjerska savetnica učestvovala u instaliranju solarnih sistema u mestima bez električne energije. Danas živi u Kraljevini Esvatini i gradi pešačke mostove u sredinama gde most nije samo građevina, već pravo pitanje života i smrti.

Ana Jovanović, inženjerka zaštite životne sredine čija neverovatna biografija kreće upravo iz Borče, ispričala je za "Blic" kako su je životne okolnosti dovele do afričkog kontinenta gde trenutno radi, ali i predstavlja svojevrsnu ambasadorku Srbije u Esvatiniju kao tek druga žena našeg porekla koja tamo živi. - Nakon prve godine fakulteta napravila sam pauzu i otišla da volontiram u Sloveniji. Moj projekat je bio vezan za rad u romskom naselju "Žale" u Ljubljani,