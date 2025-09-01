"Puklo: Je!" Ovo su reči koje su izazvale potres u Americi i Evropi: Putin i Si su sklopili dogovor od kog su svi strahovali, a najgore tek sledi

Blic pre 1 sat
"Puklo: Je!" Ovo su reči koje su izazvale potres u Americi i Evropi: Putin i Si su sklopili dogovor od kog su svi strahovali…

Kineski predsednik Si Đinping uputio je prikrivenu kritiku Sjedinjenim Američkim Državama, osudivši "siledžijske prakse", a iskoristio je priliku i da predstavi svoju zemlju kao ključnog igrača u svetskom poretku, u trenutku kada politika američkog lidera Donalda Trampa - "Amerika na prvom mestu" - potresa svet.

- Kućna pravila nekolicine zemalja ne bi trebalo da budu nametana drugima - rekao je Si pred više od 20 svetskih lidera okupljenih na dvodnevnom samitu organizovanom kako bi se istaklo globalno liderstvo Kine i njeno blisko i trajno partnerstvo sa Rusijom, dok dve susedne sile nastoje da preoblikuju globalni poredak u svoju korist, na račun Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Peti samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) - regionalnog bezbednosnog kluba
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

ŠOS dobija globalne ambicije, prva je – udahnuti novi život Ujedinjenim nacijama

ŠOS dobija globalne ambicije, prva je – udahnuti novi život Ujedinjenim nacijama

Sputnik pre 3 minuta
Objavljena odluka suda - ponavljaju se izbori?

Objavljena odluka suda - ponavljaju se izbori?

Pravda pre 53 minuta
Fico najavio da će se tokom ove nedelje sastati sa Sijem, Putinom i Zelenskim

Fico najavio da će se tokom ove nedelje sastati sa Sijem, Putinom i Zelenskim

Euronews pre 53 minuta
Putin: Šos bi mogao da postane lider u formiranju pravednijeg sistema globalnog upravljanja

Putin: Šos bi mogao da postane lider u formiranju pravednijeg sistema globalnog upravljanja

Pravda pre 53 minuta
Samit ŠOS-a u Tjencinu – poziv na osnivanje Razvojne banke, šta su poručili Si, Putin i Modi

Samit ŠOS-a u Tjencinu – poziv na osnivanje Razvojne banke, šta su poručili Si, Putin i Modi

RTS pre 54 minuta
Objavljena odluka suda - ponavljaju se izbori?

Objavljena odluka suda - ponavljaju se izbori?

Pravda pre 54 minuta
"Ovo je protreslo planetu" Da li je ovo novi sistem bezbednosti i da li su Putin i Si su sklopili dogovor? Oči sveta su širom…

"Ovo je protreslo planetu" Da li je ovo novi sistem bezbednosti i da li su Putin i Si su sklopili dogovor? Oči sveta su širom otvorene (video)

Dnevnik pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaRusijaDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

"Plenkovića žuljaju uspesi Srbije ili priželjkuje građanski rat": Vučević: "u Hrvatskoj se sistematski gradi odnos mržnje…

"Plenkovića žuljaju uspesi Srbije ili priželjkuje građanski rat": Vučević: "u Hrvatskoj se sistematski gradi odnos mržnje prema Srbiji"

Blic pre 29 minuta
„Kasno za suprotstavljanje bilo čemu“: Na koje se načine menja etnička struktura Gračanice pred lokalne izbore?

„Kasno za suprotstavljanje bilo čemu“: Na koje se načine menja etnička struktura Gračanice pred lokalne izbore?

Danas pre 34 minuta
ZLF: Vlast se boji rasprave o razrešenju gradonačnice Užica

ZLF: Vlast se boji rasprave o razrešenju gradonačnice Užica

Danas pre 1 sat
INTERVJU Duško Radosavljević: Onaj Vučić, strašni i besni, sada ispada na televiziji samo smešan

INTERVJU Duško Radosavljević: Onaj Vučić, strašni i besni, sada ispada na televiziji samo smešan

Danas pre 2 sata
„Vučićevi potezi su nejasni čak i njegovim biračima“: Šta još kažu sagovornici Danasa o protestima protiv protesta?

„Vučićevi potezi su nejasni čak i njegovim biračima“: Šta još kažu sagovornici Danasa o protestima protiv protesta?

Danas pre 2 sata