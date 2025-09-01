"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

Novi izveštaji o ruskim akcijama u ukrajinskom konfliktu, kao i činjenica da je američki predsednik Donald Tramp ''živ i zdrav'', predstavljaju loše vesti za nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona, izjavio je danas zamenik šefa ruskog Saveta za bezbednost Dmitrij Medvedev.

U objavi na platformi X, uz skrinšot teksta, Medvedev je naveo da su Merc i Makron braća blizanci, dodajući da je jedan od njih žedan osvete, dok se drugi kojeg je nazvao pevcem, plaši grabljivca pred vratima i ucenjuje američkog predsednika Donalda Trampa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Vesti da je Tramp živ i zdrav, kao i da Rusija napreduje u Ukrajini su loše vesti za braću blizance, napisao je ruski zvaničnik na Iksu. Medvedev je zaključio da bi sve,