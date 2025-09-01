EU priprema planove za moguće vojno prisustvo u Ukrajini nakon završetka rata, a uz podršku SAD

Evropske zemlje rade na „prilično preciznim planovima“ za moguća vojna raspoređivanja u Ukrajini kao deo bezbednosnih garancija po završetku sukoba, koja će imati punu podršku američkih kapaciteta, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajen je za Fajnenšel tajms rekla da postoji „jasan plan“ za moguća raspoređivanja i naglasila da su bezbednosne garancije ključne i da oko toga postignut dogovor u Beloj kući, a rad na detaljima se nastavlja, prenosi Index. Evropski čelnici planiraju da organizuju sastanak na kojem će potvrditi nacionalne obaveze za multinacionalne vojne snage, a Fon der Lajen je istakla da je američki predsednik Donald Tramp uveren da će američka prisutnost biti deo te