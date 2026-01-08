Kabeljo: Najmanje 100 ljudi ubijeno tokom američke racije u Venecueli

KARAKAS - Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je da je 100 ljudi poginulo u američkom napadu kojim je predsednik Nikolas Maduro svrgnut sa vlasti.

"Madurova supruga Silija Flores, koja je bila pritvorena zajedno sa njim, zadobila je povredu glave tokom američke racije, a Maduro povredu noge", rekao je Kabeljo. Venecuelanski zvaničnici su rekli da je veliki deo Madurovog bezbednosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kuba je saopštila da je ubijeno 32 pripadnika njenih vojnih i obaveštajnih službi u Venecueli. Karakas ranije nije dao broj poginulih, ali je vojska objavila spisak sa 23 imena svojih žrtava,