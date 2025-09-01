"Ovo je protreslo planetu" Da li je ovo novi sistem bezbednosti i da li su Putin i Si su sklopili dogovor? Oči sveta su širom otvorene (video)

Kineski predsednik Si Đinping uputio je prikrivenu kritiku Sjedinjenim Američkim Državama, osudivši "siledžijske prakse", a iskoristio je priliku i da predstavi svoju zemlju kao ključnog igrača u svetskom poretku, u trenutku kada politika američkog lidera Donalda Trampa - "Amerika na prvom mestu" - potresa svet.

- Kućna pravila nekolicine zemalja ne bi trebalo da budu nametana drugima - rekao je Si pred više od 20 svetskih lidera okupljenih na dvodnevnom samitu organizovanom kako bi se istaklo globalno liderstvo Kine i njeno blisko i trajno partnerstvo sa Rusijom, dok dve susedne sile nastoje da preoblikuju globalni poredak u svoju korist, na račun Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Kina i Rusija hoće da preoblikuju svetski poredak Peti samit Šangajske organizacije