30 Prvaka više nego prošle godine: Đake u Zlakusi dočekala gradonačelnica u rekonstruisanoj školi

Kurir pre 9 sati
Prvake u selu Zlakusa kod Užica u rekonstruisanoj školi pozdravila je gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević.

Ove godine u ovu školu je upisano pet prvačića. - Škola je mesto gde ćete dobiti odgovore na vaša pitanja, gde ćete učiti, družiti se i razvijati svoje talente. Budite radoznali i uporni, slušajte roditelje i učitelje i sigurna sam da uspeh neće izostati – rekla je gradonačelnica Užica. Ona je čestitala polazak i svim ostalim đacima prvacima polazak u školu, kojih je ukupno 668 na teritoriji grada, što je za oko 30 učenika više nego prošle godine.
