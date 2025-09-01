Curić: Nastava u školama odvija se po planu i programu

Ona je za radio Sto plus izjavila da je ove školske godine u prvi razred upisano 1.350 dece , dok je u srednje škole upisano 1.450 đaka. “Tačne podatke o ukupnom broju upisanih đaka imaćemo krajem ovog meseca, jer tokom septembra očekujemo još novih upisa prvaka. Nastava se u svim školama odvija po planu i programu”, izjavila je Curić. U 15 osnovnih škola u Novom Pazaru nastavu će ove godine pohađati ukupno 12.462 učenika, dok će u šest srednjih biti raspoređeno