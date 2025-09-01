BESPLATNE KNJIGE ZA SVE MIONIČKE PRVAKE

Valjevska posla pre 1 sat
BESPLATNE KNJIGE ZA SVE MIONIČKE PRVAKE

Povodom početka nove školske godine, predsednik opštine Mionica Boban Janković posetio je đake prvake u osnovnim školama u Mionici i Rajkoviću.

Tom prilikom uručio im je besplatne udžbenike koje je i ove godine obezbedila opština Mionica. Ovo je deveta godina zaredom da lokalna samouprava finansira besplatne knjige za sve prvake. Za školsku 2025/2026. godinu, ukupno 68 prvaka dobilo je komplete udžbenika, a iz budžeta opštine za tu namenu izdvojeno je oko 800 miliona dinara. – Naši vredni prvaci jutros su poranili da pre prvog školskog zvona sednu u svoje đačke klupe, a mi smo ih obradovali knjigama. Cilj
Otvori na valjevskaposla.info

Povezane vesti »

(Foto) a učiteljici od prvaka - po petao Jedinstven običaj neguje se u Suseku na početku svake školske godine

(Foto) a učiteljici od prvaka - po petao Jedinstven običaj neguje se u Suseku na početku svake školske godine

Dnevnik pre 4 sati
Curić: Nastava u školama odvija se po planu i programu

Curić: Nastava u školama odvija se po planu i programu

Radio sto plus pre 5 sati
Nova školska godina na KiM, privedena dva dečaka zbog natpisa na majicama

Nova školska godina na KiM, privedena dva dečaka zbog natpisa na majicama

RTS pre 5 sati
Zemun: Više od 1.950 đaka prvaka dobilo školski pribor i rančeve

Zemun: Više od 1.950 đaka prvaka dobilo školski pribor i rančeve

Politika pre 5 sati
30 Prvaka više nego prošle godine: Đake u Zlakusi dočekala gradonačelnica u rekonstruisanoj školi

30 Prvaka više nego prošle godine: Đake u Zlakusi dočekala gradonačelnica u rekonstruisanoj školi

Kurir pre 6 sati
Obukli najlepša odelca i haljinice, učiteljica ih grli! Prvog dana škole svečano u Severnoj Mitrovici, pogledajte prijem…

Obukli najlepša odelca i haljinice, učiteljica ih grli! Prvog dana škole svečano u Severnoj Mitrovici, pogledajte prijem prvačića (foto/video)

Kurir pre 6 sati
Prvaci u Sremskoj Mitrovici: 630 đaka u klupama, dva sela bez ijednog učenika

Prvaci u Sremskoj Mitrovici: 630 đaka u klupama, dva sela bez ijednog učenika

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Regioni, najnovije vesti »

(VIDEO) Snimci iz drona: Komemorativni skup u Beogradu, veliki broj ljudi na Savskom trgu i u okolnim ulicama

(VIDEO) Snimci iz drona: Komemorativni skup u Beogradu, veliki broj ljudi na Savskom trgu i u okolnim ulicama

N1 Info pre 19 minuta
Popov: Vučić “sistematično radikalski” uništava institucije, nadam se da Srbija neće biti prepuštena "medijskoj tmini"…

Popov: Vučić “sistematično radikalski” uništava institucije, nadam se da Srbija neće biti prepuštena "medijskoj tmini"

N1 Info pre 29 minuta
Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu - komemorativni skupovi u više gradova

Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu - komemorativni skupovi u više gradova

RTV pre 35 minuta
Protest u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto…

Protest u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto, video)

Blic pre 19 minuta
VIDEO"Srednjoškolci pamte" i u Beogradu: Kolone učenika slivaju se ka centru grada

VIDEO"Srednjoškolci pamte" i u Beogradu: Kolone učenika slivaju se ka centru grada

Radio 021 pre 25 minuta