BESPLATNE KNJIGE ZA SVE MIONIČKE PRVAKE

Povodom početka nove školske godine, predsednik opštine Mionica Boban Janković posetio je đake prvake u osnovnim školama u Mionici i Rajkoviću.

Tom prilikom uručio im je besplatne udžbenike koje je i ove godine obezbedila opština Mionica. Ovo je deveta godina zaredom da lokalna samouprava finansira besplatne knjige za sve prvake. Za školsku 2025/2026. godinu, ukupno 68 prvaka dobilo je komplete udžbenika, a iz budžeta opštine za tu namenu izdvojeno je oko 800 miliona dinara. – Naši vredni prvaci jutros su poranili da pre prvog školskog zvona sednu u svoje đačke klupe, a mi smo ih obradovali knjigama. Cilj